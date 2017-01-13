23:59 13 января | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Коста отказался тренироваться с "Челси" после 35-миллионного предложения из Китая

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Конфликт Диегу Косты с главным тренером "Челси" Антонио Конте связан с тем, что форвард отказался от тренировок с командой после получения выгодного предложения от одного из китайских клубов, сообщает Sky Sports. В Китае ему предложили 35 миллионов евро в год, но владелец лондонского клуба отказался отпускать бразильца. После этого Коста пропустил три дня занятий с "Челси".

В этом сезоне Коста провел в составе команды 21 матч, в которых забил 14 мячей. Бразилец перешел в "Челси" из "Атлетико" в 2014 году. "Аристократы" за него заплатили 38 миллионов евро.

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Материалы REN-TV

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