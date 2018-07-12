СМИ: Конте отправлен в отставку с поста главного тренера "Челси"

Антонио Конте отправлен в отставку с поста главного тренера "Челси", утверждает Sky Sports. Руководство "синих" должно выплатить 48-летнему специалисту около 9,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве неустойки.

Сообщается, что его преемником станет итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее возглавлявший "Наполи".

Конте возглавлял "синих" с 2016 года. По его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и обладателем Кубка этой страны.