СМИ: Конте может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте может возглавить "Манчестер Юнайтед", утверждает Football Italia. Руководство "красных дьяволов" недовольно напряженной ситуацией в команде, связаной с конфликтом между Жозе Моуринью и хавбеком Полем Погба, поэтому рассматривает 49-летнего итальянца в качестве кандидата на пост наставника клуба.

Еще одним претендентом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" является экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "синие" выиграли чемпионат Англии и Кубок этой страны.

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