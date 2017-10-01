СМИ: Конте хочет уйти из "Челси" после сезона

Главный тренер "Челси" Антонио Конте намерен летом 2018 года покинуть команду, сообщает Sunday Times. У итальянца по-прежнему натянутые отношения с руководством клуба. Наставнику не нравится то, что невозможно в любой момент встретиться с владельцем Романом Абрамовичем.
Ранее Конте отказался продлевать свой контракт, который действует до лета 2019 года. В его услугах заинтересован "Милан".
Димитрий999
В Спартак в Спартак... тренером по физподготовке! )))
06:00
Komendant1
В Спартак, помощником к Каррере.
05:52