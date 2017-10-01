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05:30 | Футбол — Англия

СМИ: Конте хочет уйти из "Челси" после сезона

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте намерен летом 2018 года покинуть команду, сообщает Sunday Times. У итальянца по-прежнему натянутые отношения с руководством клуба. Наставнику не нравится то, что невозможно в любой момент встретиться с владельцем Романом Абрамовичем

Ранее Конте отказался продлевать свой контракт, который действует до лета 2019 года. В его услугах заинтересован "Милан".

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Димитрий999

В Спартак в Спартак... тренером по физподготовке! )))

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Komendant1

В Спартак, помощником к Каррере.

05:52