16:49 | Футбол — Англия

СМИ: Конте готов перейти в "Реал"


Главный тренер "Челси"  Антонио Конте готов покинуть лондонский клуб этим летом. В настоящий момент 48-летний итальянец ждет предложения от "Реала", который ведет поиски нового главного тренера, утверждает The Telegraph. 

31 мая Зинедин Зидан объявил о своем уходе с поста наставника "королевского клуба". Ранее СМИ сообщали, что другими претендентами на пост главного тренера мадридской команды являются экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан, а также Маурисио Покеттино, возглавляющий "Тоттенхэм".

Конте возглавляет "Челси" с 2016 года. По его руководством "синие" становились чемпионами Англии, а также выигрывали Кубок этой страны. 

 

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