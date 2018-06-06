СМИ: Конте готов перейти в "Реал"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте готов покинуть лондонский клуб этим летом. В настоящий момент 48-летний итальянец ждет предложения от "Реала", который ведет поиски нового главного тренера, утверждает The Telegraph.

31 мая Зинедин Зидан объявил о своем уходе с поста наставника "королевского клуба". Ранее СМИ сообщали, что другими претендентами на пост главного тренера мадридской команды являются экс-наставник "ПСЖ" Лоран Блан, а также Маурисио Покеттино, возглавляющий "Тоттенхэм".

Конте возглавляет "Челси" с 2016 года. По его руководством "синие" становились чемпионами Англии, а также выигрывали Кубок этой страны.