СМИ: клубы из Китая предлагают Руни 60 миллионов евро в год

Китайские клубы предлагают нападающему "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни контракт с зарплатой в 60 миллионов евро в год, сообщает The Sun. Форвард не против покинуть команду летом, поэтому может принять столь выгодное предложение. Если переход игрока состоится, то он станет самым высокооплачиваемым футболистом. Сейчас самую большую зарплату получает нападающий "Шанхай Шеньхуа" Карлос Тевес - 38 миллионов евро.

Ранее сам игрок заявил, что он предан "Манчестер Юнайтед" и пока не думает о переходе в другой клуб. Руни недавно побил рекорд Бобби Чарльтона по голам за "красных дьяволов".