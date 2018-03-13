СМИ: Кейн выбыл из-за травмы голеностопа до мая

По информации Mirror, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл как минимум до мая из-за травмы. Напомним, что 24-летний футболист получил повреждение в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (4:1).

Ранее отмечалось, что англичанин избежал серьезного повреждения голеностопа. Это уже третья подобная травма футболиста за последние полтора года.

Напомним, в сезоне-2017/18 Кейн принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 35 мячей и сделав 4 результативные передачи.