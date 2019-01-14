СМИ: Кейн получил травму и может пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", информирует Sky Sports. Форвард получил повреждение лодыжки и может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Боруссией".

По словам главного тренера "шпор" Маурисио Покеттино, футболист пройдет обследование, и затем будет известна степерь серьезности травмы.

В текущем сезоне Кейн сыграл 31 матч в футболке "Тоттенхэма", в которых забил 21 гол отдал 5 результативных передач.

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