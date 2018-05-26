СМИ: Кейлор Навас может перейти в "Ливерпуль" в обмен на Салаха

"Реал" продолжает переговоры о трансфере форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Они готовы компенсировать часть трансферной стоимости переходом голкипера Кейлора Наваса.

Как сообщает Don Balon, испанский клуб не хочет отдавать требуемые "Ливерпулем" 200 миллионов евро за египтянина. Чтобы уменьшить эту сумму, они готовы передать "красным" права на костариканского вратаря. Отмечается, что "Ливерпуль" может принять это предложение, так как у них есть проблемы с вратарской линией.

При этом указано, что "Ливерпуль" уже выбрал потенциальную замену нападающему - это игрок "Лиона" Набиль Фекир. В данный момент ведутся переговоры о его переходе.