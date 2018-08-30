СМИ: Кэйхилл договорился с "Галатасараем"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может перейти в "Галатасарай". По данным Football.london 32-летний футболист договорился с турецким клубом.

Сделка может быть завершена в самое ближайшее время. Детали и сроки контракта пока не уточняются.

В прошлом сезоне 32-летний футболист реже стал появляться на поле в составе лондонского клуба. В 27 встречах чемпионата Англии он не отметился результативными действиями.

Будущее Кэйхилла решится в ближайшие дни после переговоров с новым главным тренером клуба Маурицио Сарри. Футболист играет за "Челси" с 2012 года, его контракт с клубом истекает следующим летом. В футболке "синих" он провел 282 матча, забил 25 голов и сделал 7 результативных передач.