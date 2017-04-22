СМИ: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы крестообразных связок колена, сообщает Record. 35-летнему игроку придется восстанавливаться около девяти месяцев, после чего его возвращение на поле вряд ли возможно.
Форвард получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1 д.в.), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч. "СЭ" вел трансляцию матча "МЮ" - "Андерлехт".
Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.
Zlatan Ibrahimovic Injury against Anderlecht...ouch 😬 pic.twitter.com/W9f4QTkx2O– Chaos Soccer Gear (@ChaosSoccerGear) 20 апреля 2017 г.
Perry_Garr
жалко-жалко..
02:20
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
И чего попёрся из ПСЖ фантомные "звёздвы" хватать??? Рулил бы ТАМ гением футбола, завоевал бы ТАМ "много чего" и к 2020 спокойно свалил в йЮэСЭй или в Чину и работал бы ""на пенсию".. .А теперь будешь на лекарства и инвалидность баблосы отстёгивать...
02:19
UN_MacLeod
Так Ибрагимовичу уже 35. А кресты - это 8-9 месяцев восстановления, соответственно ему будет уже 36. Увы, но завершение карьеры в таком случае весьма вероятный вариант.
02:00
DMaster
Данни вернулся после 3-х крестов.
01:54