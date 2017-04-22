01:24 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы крестообразных связок колена, сообщает Record. 35-летнему игроку придется восстанавливаться около девяти месяцев, после чего его возвращение на поле вряд ли возможно.

Форвард получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1 д.в.), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч. "СЭ" вел трансляцию матча "МЮ" - "Андерлехт".

Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Perry_Garr

жалко-жалко..

02:20

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

И чего попёрся из ПСЖ фантомные "звёздвы" хватать??? Рулил бы ТАМ гением футбола, завоевал бы ТАМ "много чего" и к 2020 спокойно свалил в йЮэСЭй или в Чину и работал бы ""на пенсию".. .А теперь будешь на лекарства и инвалидность баблосы отстёгивать...

02:19

UN_MacLeod

Так Ибрагимовичу уже 35. А кресты - это 8-9 месяцев восстановления, соответственно ему будет уже 36. Увы, но завершение карьеры в таком случае весьма вероятный вариант.

02:00

DMaster

Данни вернулся после 3-х крестов.

01:54