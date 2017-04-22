СМИ: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы крестообразных связок колена, сообщает Record. 35-летнему игроку придется восстанавливаться около девяти месяцев, после чего его возвращение на поле вряд ли возможно.

Форвард получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (2:1 д.в.), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч. "СЭ" вел трансляцию матча "МЮ" - "Андерлехт".

Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе "Манчестер Юнайтед" 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.