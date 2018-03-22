СМИ: Ибрагимович уйдет из "МЮ" до конца недели

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разрешил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу покинуть клуб, не дожидаясь окончания сезона, утверждает ESPN. Ожидается, что 36-летний форвард подпишет контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Вероятно, что публично об этом решении будет объявлено до конца текущей недели.
Ибрагимович перешел в "МЮ" летом 2016 года. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с манкунианцами швед завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17.
П_о_в_а_р_
В Спартак. Скриньте.
16:14
devoted
Следите за новостями. Не факт, что он не вернется для ЧМ.
16:05
shur
devoted Хочет иметь игровую практику ближе к ЧМ._____________ Он завершил выступления за сборную. Практика ни причем
15:51
devoted
Хочет иметь игровую практику ближе к ЧМ.
15:43