СМИ: Ибрагимович уйдет из "МЮ" до конца недели

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разрешил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу покинуть клуб, не дожидаясь окончания сезона, утверждает ESPN. Ожидается, что 36-летний форвард подпишет контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Вероятно, что публично об этом решении будет объявлено до конца текущей недели.

Ибрагимович перешел в "МЮ" летом 2016 года. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с манкунианцами швед завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17.