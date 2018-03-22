15:30 | Футбол — Англия

СМИ: Ибрагимович уйдет из "МЮ" до конца недели

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разрешил шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу покинуть клуб, не дожидаясь окончания сезона, утверждает ESPN. Ожидается, что 36-летний форвард подпишет контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси". Вероятно, что публично об этом решении будет объявлено до конца текущей недели.

Ибрагимович перешел в "МЮ" летом 2016 года. На его счету 29 мячей в 53 играх за клуб во всех турнирах. Вместе с манкунианцами швед завоевал Суперкубок Англии-2016, выиграл Лигу Европы-2016/17 и Кубок Английской лиги-2016/17.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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П_о_в_а_р_

В Спартак. Скриньте.

16:14

devoted

Следите за новостями. Не факт, что он не вернется для ЧМ.

16:05

shur

devoted Хочет иметь игровую практику ближе к ЧМ._____________ Он завершил выступления за сборную. Практика ни причем

15:51

devoted

Хочет иметь игровую практику ближе к ЧМ.

15:43

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