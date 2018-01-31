СМИ: Ибрагимович подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" три недели назад

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заключил соглашение с "Лос-Анджелес Гэлакси" еще три недели назад, информирует L’Équipe. При этом не сообщается, когда 36-летний швед переберется в США - сейчас или в июне, когда у него закончится контракт с "красными дьяволами".

Напомним, что переход мог состояться еще летом 2017 года. Тогда Ибрагимович был свободным агентом, швед восстанавливался от травмы колена. Однако позже он подписал новый контракт с "МЮ". В текущем сезоне форвард вышел на поле в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.