СМИ: Ибрагимович готов продлить контракт с "МЮ" до 2019 года

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом, сообщает Daily Mail. Швед хочет подписать новое соглашение до 2019 года. Сейчас между сторонами действует договор до лета 2017 года, который может быть автоматически продлен до 2018.

В этом сезоне Ибрагимович провел 38 матчей в составе "Юнайтед", в которых забил 26 мячей. Нападающий сделал дубль в финале Кубка лиги против "Саутгемптона" (3:2), после чего главный тренер команды Жозе Моуринью призвал его продлить контракт.