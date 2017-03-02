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СМИ: Ибрагимович готов продлить контракт с "МЮ" до 2019 года

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом, сообщает Daily Mail. Швед хочет подписать новое соглашение до 2019 года. Сейчас между сторонами действует договор до лета 2017 года, который может быть автоматически продлен до 2018. 

В этом сезоне Ибрагимович провел 38 матчей в составе "Юнайтед", в которых забил 26 мячей. Нападающий сделал дубль в финале Кубка лиги против "Саутгемптона" (3:2), после чего главный тренер команды Жозе Моуринью призвал его продлить контракт.

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