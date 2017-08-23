СМИ: "Халл" заплатит 3 миллиона фунтов за полузащитника "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Хон Тораль может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Express.

В подписании контракта с игроком заинтересован "Халл Сити", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий. Предполагается, что сумма трансфера составит около трех миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне 22-летний испанец выступал за "Гранаду" на правах аренды и провел в составе команды 6 матчей во всех турнирах, забив один гол.

Зимой "канониры" приняли решение о досрочном возвращении футболиста. Отметим, что у Тораля пока нет в активе игр за первую команду "Арсенала".