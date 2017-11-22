СМИ: "Халл" может уволить Слуцкого

Руководство "Халла" начало поиски кандидата на замену главного тренера команды Леонида Слуцкого после матча 18-го тура чемпионшипа против "Миллуолла" (0:0), сообщает Hull Daily Mail. Отмечается, что на матче присутствовал заместитель президента клуба Эхаб Аллам, который остался неудовлетворен качеством игры команды.

Одним из возможных преемников Слуцкого называется бывший тренер "Шеффилд Юнайтед" Найджел Адкинс, который находится без работы с 2016 года.

После 18 туров "Халл" занимает 20-е место в турнирной таблице. Серия без побед команды достигла пяти матчей.

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