СМИ: Гризманн уведомил Моуринью о своем намерении остаться в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн позвонил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В ходе разговора 26-летний француз объявил о своем решении остаться в Мадриде, утверждает The Independent.

"Атлетико" удалось убедить своего форварда остаться в клубе еще на один сезон. Руководство "матрасников" попросило француза проявить преданность к клубу и главному тренеру Диего Симеоне.

Жозе Моуринью не теряет надежд на переход Гризманна в "Манчестер Юнайтед" в будущем, однако руководство клуба планирует совершить переход уже в это трансферное окно.