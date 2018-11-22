СМИ: Грасия продлит контракт с "Уотфордом" на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хавьер Грасия продлит контракт с клубом на следующей неделе, утверждает Sky Sports. Новое соглашение 48-летнего испанца с "шершнями" будет рассчитано до конца сезона - 2020/21.

Грасия возглавил "Уотфорд" 21 января 2018 года, подписав контракт, рассчитанный на 18 месяцев. Под его руководством "шершни" заняли 14-е место в чемпионате Англии в прошлом году.

Напомним, что Грасия был главным тренером "Рубина" в сезоне-2016/17.

"Уотфорд" занимает 7-е место в чемпионате Англии, имея в активе 20 очков после 12 туров.

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