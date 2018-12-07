СМИ: футбольная ассоциация Англии добавила правило 12-го игрока для детских турниров

Футбольная ассоциация Англии (FA) внесла новое правило, при котором детские команды смогут выпускать на поле 12-го футболиста, когда соперник ведет с преимуществом в четыре мяча, сообщает Daily Mirror. Руководство FA надеется поднять моральный настрой юных игроков в неудачных матчах.

Новое правило будет действовать с состязаниях, где выступают игроки от шести до 10 лет.

Решения об изменении правил принимает Международная федерация футбола совместно с Международным советом футбольных ассоциаций. Правила в локальных детских турнирах контролируют организаторы и национальные федерации.

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