СМИ: Фред прибыл на медосмотр в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

По информации Mirror, бразилец сегодня прибыл в расположение "МЮ" и пройдет медобследование. Сумма трансфера составит 52 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 26 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.