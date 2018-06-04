17:06 | Футбол — Англия

СМИ: Фред прибыл на медосмотр в "Манчестер Юнайтед"

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Полузащитник "Шахтера" Фред близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

По информации Mirror, бразилец сегодня прибыл в расположение "МЮ" и пройдет медобследование. Сумма трансфера составит 52 миллиона фунтов.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 26 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kaop62

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

17:45

Manted

вместо фела видимо

17:19

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