СМИ: Фекир не будет сегодня проходить медобследование в "Ливерпуле"

Издание Liverpool Echo опровергло информацию о том, что полузащитник "Лиона" Набиль Фекир сегодня пройдет медосмотр в "Ливерпуле".

Сообщается, что француз остается трансферной целью клуба, но до завершения сделки пока далеко. При этом им также интересуются "Атлетико" и "Бавария", но сам хавбек предпочел бы играть за финалиста Лиги чемпионов. "Лион" хотел бы сохранить футболиста, но он готов сменить клуб.

24-летний футболист в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Франции, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.