СМИ: Эррера не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера не собирается продлевать контракт с "красными дьяволами". Как утверждает calciomercato, 29-летний испанец уже сообщил руководству манкунианцев о желании покинуть клуб следующим летом.

Контракт хавбека с "МЮ" рассчитан до конца сезона. Он рассчитывает уйти из клуба в статусе свободного агента.

Эррера выступает за "красных дьяволов" с 2014 года. В составе этого клуба он становился победителем Лиги Европы и выигрывал Кубок Англии.

В текущем сезоне Эррера провел 2 матча за "Манчестер Юнайтед".

Все о чемпионате Англии - здесь