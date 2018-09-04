23:21 | Футбол — Англия

СМИ: Эррера не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Андер Эррера не собирается продлевать контракт с "красными дьяволами". Как утверждает calciomercato, 29-летний испанец уже сообщил руководству манкунианцев о желании покинуть клуб следующим летом.

Контракт хавбека с "МЮ" рассчитан до конца сезона. Он рассчитывает уйти из клуба в статусе свободного агента. 

Эррера выступает за "красных дьяволов" с 2014 года. В составе этого клуба он становился победителем Лиги Европы и выигрывал Кубок Англии.

В текущем сезоне Эррера провел 2 матча за "Манчестер Юнайтед".

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