СМИ: Эмери рассматривает Рэмси и Обамеянга в качестве лидеров "Арсенале"

Бывший главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери, который до конца этой недели должен быть назначен на пост наставника "Арсенала", определился с игроками, вокруг которых он будет строить игру команды, сообщает Sky Sports. По информации источника, испанский специалист собирается сделать ставку на валлийского полузащитника Аарона Рэмси и габонского нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом он рассказал во время переговоров с руководством английского клуба.

Напомним, действующий контракт 27-летнего Рэмси рассчитан до лета 2019 года. Он не участвовал в презентации формы команды на новый сезон, из-за чего появились слухи о том, что он покинет "Арсенал". Обамеянг, в свою очередь, пополнил состав лондонцев в январе этого года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Рэмси в прошлом сезоне принял участие в 32 матчах в составе "Арсенала", забив 11 мячей и сделав 9 голевых передач. В активе Обамеянга 10 голов и 4 результативных паса в 15 играх.

Эмери наследник Венгера