17:04 | Футбол — Англия

СМИ: Эмери хочет видеть в "Арсенале" Рабьо, Н’Зонзи и Матье

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Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет приобрести полузащитников Адриена Рабьо из "ПСЖ", Стивена Н’Зонзи из "Севильи" и защитника "Спортинга" Жереми Матье, сообщает Marca.

По данным издания, эти футболисты входят в список тех, кого Эмери хотел бы видеть в своей команде. Со всеми названными игроками новый наставник "Арсенала" ранее работал в других клубах.

Ранее Эмери заявил, что ему требуется 4-5 новых футболистов, кроме того, он намерен провести некоторую чистку существующего состава.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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