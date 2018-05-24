СМИ: Эмери хочет видеть в "Арсенале" Рабьо, Н’Зонзи и Матье

Новый главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери хочет приобрести полузащитников Адриена Рабьо из "ПСЖ", Стивена Н’Зонзи из "Севильи" и защитника "Спортинга" Жереми Матье, сообщает Marca.
По данным издания, эти футболисты входят в список тех, кого Эмери хотел бы видеть в своей команде. Со всеми названными игроками новый наставник "Арсенала" ранее работал в других клубах.
Ранее Эмери заявил, что ему требуется 4-5 новых футболистов, кроме того, он намерен провести некоторую чистку существующего состава.
- Спортинг Л
- Арсенал Лондон
- Севилья
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Унаи Эмери
- Жереми Матье
- Стивен Н`Зонзи
- Адриен Рабьо
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