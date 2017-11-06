СМИ: Эллардайс может возглавить "Эвертон"

"Эвертон" может возглавить бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, сообщает The Telegraph. 63-летний специалист является главным претендентом на эту должность. Он уже встретился с владельцем клуба Фархадом Мошири, с которым обсудил детали сделки.

Напомним, ранее ливерпульский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов. 54-летний Куман возглавил "Эвертон" в 2016 году. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате Англии.

В текущем сезоне "Эвертон" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 11 туров. В активе команды 11 очков.