СМИ: экс-игрок "Локо" Ньясс близок к уходу из "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс может сменить клуб этой зимой. Как сообщает The Guardian, на игрока претендуют "Кристал Пэлас", "Брайтон" и "Вест Бромвич". "Эвертон" готов расстаться с футболистом за 13 миллионов фунтов, все клубы согласны на такую сумму, так что решение будет за самим Ньяссом.

Этой зимой "Эвертон" приобрел у "Бешикташа" Дженка Тосуна, что понижает шансы Ньясса на попадание в состав. Форвард сборной Сенегала перешел в "Эвертон" в 2016 году из "Локомотива", за который выступал с лета 2014 по конец 2015 года. В текущем сезоне на его счету 11 матчей и 5 голов в чемпионате Англии.