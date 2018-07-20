СМИ: Эден Азар перейдет в "Реал" за 190 миллионов евро

"Реал" договорился с "Челси" о трансфере нападающего Эдена Азара, сообщает французское издание Le 10 Sport.

Сообщается, что стороны договорились о переходе за 190 миллионов евро. При этом утверждается, что это именно одиночный трансфер, который не имеет отношения к другим игрокам. Ранее была информация, что испанский клуб заплатит "Челси" за Азара и Тибо Куртуа 300 миллионов евро.

27-летний форвард в прошлом сезоне провел 51 матч за "Челси" и забил 17 мячей при 13 голевых передачах.