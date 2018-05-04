СМИ: Джеррард заключил трехлетний контракт с "Рейнджерс"

Стивен Джеррард назначен главным тренером "Рейнджерс", утверждает Sky Sports. 37-летний специалист заключил контракт на три сезона. Ассистировать ему будет бывший партнер по "Ливерпулю" шотландец Гари Макаллистер.

1 мая Грэм Мерти был отправлен в отставку с поста главного тренера "Рейнджерс". Последний матч под его руководством команда провела 29 апреля против "Селтика" и проиграла 0:5. В тот же день Джеррард подтвердил переговоры с клубом.

Джеррард завершил карьеру в 2016 году, а с 2017 года работает тренером юношеской команды "Ливерпуля".