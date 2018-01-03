СМИ: Джан не уйдет из "Ливерпуля" до конца сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не покинет клуб до конца сезона, сообщает в Твиттере журналист Sky Sports Марк Беренберк. Соглашение 23-летнего немца с английским клубом истекает летом 2018 года.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Ювентус", который предварительно договорился о контракте с игроком, хочет купить его уже в зимнее трансферное окно. Несмотря на эту информацию, Джан останется в "Ливерпуле" до конца сезона, после чего сможет уйти в "Ювентус" на правах свободного агента.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах на клубном уровне, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи.