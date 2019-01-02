СМИ: два футболиста хотят покинуть "Челси"

Хавбек Сеск Фабрегас и защитник Давиде Дзаппакоста собираются уйти из "Челси", утверждает Mirror. 31-летний испанец и 26-летний итальянец получают мало игровой практики при Маурицио Сарри.

"Челси" готов расстаться с Фабрегасом и Дзаппакостой: клуб приобрел хавбека "Боруссии" Кристиана Пулишича за 64 миллиона евро и намерен возместить траты. Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро, а итальянца - в 18 миллионов евро.

Основным претендентом на Фабрегаса является "Монако", на Дзаппакосту - "Лацио".

В текущем сезоне Фабрегас провел 14 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Дзаппакоста принял участие в 9 встречах, отметившись 1 голевым пасом.

Все о чемпионате Англии - здесь