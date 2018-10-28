СМИ: Дочери владельца "Лестера" не было на борту разбившегося вертолета

Дочери владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабха Ворамас не было на борту разбившегося вертолета, утверждает Mirror. Ранее сообщалось, что девушка находилась среди членов экипажа.

Транспортное средство потерпело крушение на парковке стадиона "Кинг Пауэр". Известно, что 61-летний руководитель "Лестера" регулярно летал со своей семьей.

Ворамас Шривадданапрабх работает в компании своего отца.

Напомним, после матча 10-го тура премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) с газона стадиона "Кинг Пауэр" взлетел вертолет, принадлежащий владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе. Он перелетел через стадион, а затем рухнул на парковке рядом с ним. Пилот потерял управление, в результате чего вертолет разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

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