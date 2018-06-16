СМИ: Де Хеа подпишет с "Манчестер Юнайтед" новый контракт

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа согласился подписать новый пятилетний контракт с клубом, сообщает The Manchester Evening News. Предыдущее соглашение истекало летом 2019 года.

По данным издания, агенты 27-летнего вратаря вели переговоры с "Реалом", однако изменения в составе тренерского штаба - уход Зинедина Зидана и подписание Хулена Лопетеги - подтолкнули Де Хеа к решению остаться в Манчестере.

Испанец выступает за английский клуб с 2011 года. В прошлом сезоне он провел 45 матчей и 22 из них отыграл на ноль.