СМИ: Давид Сильва выбыл на три недели из-за повреждения

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва​ выбыл на три недели из-за мышечного повреждения, сообщает Sky Sports. 32-летний испанский хавбек вернется на поле в следующем году.

Сильва пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" (12 декабря) и ближайшие четыре встречи в рамках чемпионата Англии (против "Эвертона", "Лестера", "Кристал Пэласа" и "Саутгемптона").

В текущем сезоне 32-летний испанец сыграл в 20 матчах за "горожан", забил восемь голов и отдал три голевых передач.