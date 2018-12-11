17:32 | Футбол — Англия

СМИ: Давид Сильва выбыл на три недели из-за повреждения

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Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва​ выбыл на три недели из-за мышечного повреждения, сообщает Sky Sports. 32-летний испанский хавбек вернется на поле в следующем году.

Сильва пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Хоффенхайма" (12 декабря) и ближайшие четыре встречи в рамках чемпионата Англии (против "Эвертона", "Лестера", "Кристал Пэласа" и "Саутгемптона").

В текущем сезоне 32-летний испанец сыграл в 20 матчах за "горожан", забил восемь голов и отдал три голевых передач.

Манчестер Сити - Хоффенхайм

 

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