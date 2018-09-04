СМИ: Четверо игроков "Манчестер Юнайтед" не доверяют Моуринью

Четверо футболистов "Манчестер Юнайтед" потеряли доверие к главному тренеру команды Жозе Моуринью. Как утверждает Daily Mail, в их число входят хавбек Поль Погба, нападающие Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд, а также защитник Эрик Байи.

Сообщается, что эти игроки недовольны работой Моуринью. Сам португалец недавно заявил, что не беспокоится за свое положение в клубе.

После четырех туров чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков.

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