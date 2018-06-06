СМИ: "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" интересуются Рондоном

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон попал в сферу интересов "Челси", "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" на летнее трансферное окно, сообщает The Mirror. Напомним, по итогам сезона "Вест Бром" вылетел из АПЛ.

По данным издания, главный тренер "Вест Брома" Даррен Мур намерен сохранить весь костяк команды, куда входит и Рондон, для того, чтобы вернуться в премьер-лигу через год. Однако в контракте 28-летнего венесуэльца прописан пункт, по которому он может уйти в другой клуб за 16 миллионов фунтов. "Челси", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" рассматривают возможность покупки Рондона за эту сумму.

Нападающий играет за "Вест Бромвич" с 2015 года. В завершившемся сезоне Рондон в 37 матчах чемпионата Англии забил 7 голов.