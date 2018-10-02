СМИ: "Челси" продлит контракт с Давидом Луизом

"Челси" собирается продлить контракт с защитником Давидом Луизом, утверждает London Evening Standard. В подписании нового соглашения с 31-летним бразильцем лично заинтересован главный тренер "синих" Маурицио Сарри, при котором тот стал одной из ключевых фигур в команде.

Действующий контракт Луиза истекает летом 2019 года. Сообщается, что новое соглашение с защитником будет рассчитано еще на один год.

Луиз выступал за "Челси" в 2011-2014 годах, а также с 2016 года по настоящее время.

В текущем сезоне он провел 9 матчей за лондонский клуб.

Все о чемпионате Англии - здесь