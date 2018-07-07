СМИ: "Челси" попытается перехватить Жоржинью у "Манчестер Сити"

"Челси" хочет подписать полузащитника "Наполи" Жоржинью, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось, что он перейдет в "Манчестер Сити".

Как информирует Sportitalia, "Челси" хочет использовать фактор Маурицио Сарри. Ранее появилась информация о том, что он возглавит лондонский клуб. Итальянец работал с игроком в "Наполи". Сарри, несмотря на увольнение, все еще находится на контракте в "Наполи". По данным источника, неаполитанский клуб готов освободить Сарри от контракта, если "Челси" заплатит за Жоржинью не менее 60 миллионов евро.

26-летний игрок сборной Италии бразильского происхождения в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Наполи" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.