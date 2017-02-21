15:34 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: "Челси" помогает Слуцкому найти работу в Англии

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Руководство "Челси" активно ищет работу для бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, сообщает Daily Mail. Российский специалист посетил несколько матчей чемпионата и Кубка Англии, в частности, в январе Слуцкий был на игре 21-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Челси", а после посетил встречу "Челси" и "Арсенала" в 24-м туре премьер-лиги.

Как отмечает издание, Слуцкий не стал аналитиком в "Челси". В данный момент экс-армеец посещает игры с целью изучения английского футбола, а "Челси" постарается найти специалисту пост в местном клубе.

Слуцкий посетил матч "Фулхэм" - "Тоттенхэм" //
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Армеец-1

jаhlexx ---------- Подерживаю! В Саттоне у него что-то должно получиться.)))))

16:50

wedes

А зачем Челси впрягаться за Слуцкого? Пусть возьмут к себе личным советником Абрамовича по футболу.

16:49

изсибири

Говорят сегодня предлагали неплохое местечко в ресторане мойщиком посуды...

16:45

Slim Taller

"Как отмечает издание, Слуцкий не стал аналитиком в "Челси". Космос для Челси больше анализировать некому.

16:32

zvovs

Оправдание покупки Челси. Но сами не берут, других подставляют.)

16:23

URS123

Плохиш.

16:20

howard

Одно дело самому пробиваться, другое дело - работать у Абрамовича.

16:17

jаhlexx

В Саттоне получится неплохой тандем с Уэйном Шоу

16:01

edgar84

Казалось бы, а при чем здесь Челси и почему этот клуб помогает Слуцкому?)

15:54

shpasic

поток мигрантов в Великобританию не ослабевает, несмотря на Brexit.

15:52

баламошка

Лёня будет торговать телом.

15:40

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