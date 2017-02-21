СМИ: "Челси" помогает Слуцкому найти работу в Англии

Руководство "Челси" активно ищет работу для бывшего наставника ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, сообщает Daily Mail. Российский специалист посетил несколько матчей чемпионата и Кубка Англии, в частности, в январе Слуцкий был на игре 21-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Челси", а после посетил встречу "Челси" и "Арсенала" в 24-м туре премьер-лиги.
Как отмечает издание, Слуцкий не стал аналитиком в "Челси". В данный момент экс-армеец посещает игры с целью изучения английского футбола, а "Челси" постарается найти специалисту пост в местном клубе.
Слуцкий посетил матч "Фулхэм" - "Тоттенхэм" //
Борис Игнатьев: "Когда-нибудь Слуцкому доверят и пост тренера "Челси" //
Зачем Слуцкий уехал в Лондон? Колонка Казакова
Армеец-1
jаhlexx ---------- Подерживаю! В Саттоне у него что-то должно получиться.)))))
16:50
wedes
А зачем Челси впрягаться за Слуцкого? Пусть возьмут к себе личным советником Абрамовича по футболу.
16:49
изсибири
Говорят сегодня предлагали неплохое местечко в ресторане мойщиком посуды...
16:45
Slim Taller
"Как отмечает издание, Слуцкий не стал аналитиком в "Челси". Космос для Челси больше анализировать некому.
16:32
zvovs
Оправдание покупки Челси. Но сами не берут, других подставляют.)
16:23
URS123
Плохиш.
16:20
howard
Одно дело самому пробиваться, другое дело - работать у Абрамовича.
16:17
jаhlexx
В Саттоне получится неплохой тандем с Уэйном Шоу
16:01
edgar84
Казалось бы, а при чем здесь Челси и почему этот клуб помогает Слуцкому?)
15:54
shpasic
поток мигрантов в Великобританию не ослабевает, несмотря на Brexit.
15:52
баламошка
Лёня будет торговать телом.
15:40