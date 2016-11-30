СМИ: "Челси" платил бывшему игроку за молчание о сексуальных домогательствах

"Челси" последние три года платил бывшему футболисту клуба за молчание о сексуальных домогательствах со стороны экс-скаута клуба Эдди Хита, сообщает The Telegraph. Хит работал в клубе с 1968 по 1979 год и умер до предъявления ему обвинений.

Футбольная ассоциация Англии проводит расследование случаев сексуального насилия в футболе после того, как более 20 бывших игроков обратились в PFA с подобными утверждениями. Первым стал экс-игрок "Бэри" и "Шеффилд Юнайтед" Эдди Вудвард, заявивший, что его бывший тренер Барри Беннел насиловал его четыре года.

В Англии - скандал, связанный с педофилией в футболе. Что происходит?