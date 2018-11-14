СМИ: "Челси" отдаст Кэйхилла в аренду

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может покинуть клуб. Как утверждает The Telegraph, "синие" позволят 32-летнему англичанину уйти в аренду в январе.

На Кэйхилла претендуют "Вест Хэм", "Саутгемптон" и "Фулхэм". Контракт игрока с "Челси" истекает в конце этого сезона.

Трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

Кэйхилл выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Кэйхилл провел 6 матчей за "Челси" и не отметился результативными действиями.

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