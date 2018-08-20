СМИ: "Челси" и "МЮ" проявляют интерес к Рэмси

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" интересуются полузащитником "Арсенала" Аароном Рэмси, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, "МЮ" и "Челси" за ситуацией с игроком. В "Арсенале" обеспокоены, что он до сих пор не продлил контракт. Ранее в СМИ сообщалось, что "канониры" уверены, что хавбек подпишет новое соглашение.

27-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за "Арсенал". Его контракт истекает в конце сезона.