СМИ: Брендан Роджерс может возглавить "Лестер"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс летом может покинуть шотландский клуб, сообщает Scottish Sun On Sunday. По информации издания, в услугах 45-летнего североирландского специалиста заинтересован "Лестер". Бывшему тренеру "Ливерпуля" будет предложен контракт, если Клод Пюэль прекратит сотрудничество с "лисами".

Ранее основной акционер "Селтика" Дермот Десмонд заявлял, что не будет мешать развитию карьеры Роджерса. В то время наставника "кельтов" называли возможным сменщиком Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". В СМИ также появлялись сообщения об интересе к североирландц со стороны "Челси".

"Лестер" в сезоне-2017/18 занял девятое место в чемпионате Англии, набрав в 38 матчах 47 очков. "Селтик" при Роджерсе в 2018 году оформил требл, выиграв чемпионат Шотландии, а также завоевав Кубок Шотландии и Кубок лиги.