СМИ: Блан и Зидан - кандидаты на пост главного тренера "Челси"

В число кандидатов на пост главного тренера "Челси" входят Лоран Блан и Зинедин Зидан, сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее стало известно, что из числа кандидатов, скорее всего, выпал Маурицио Сарри. По данным СМИ, после этого серьезным претендентом на работу в "Челси" стал Блан. При этом клуб также готов провести переговоры с Зиданом после его ухода из "Реала". Действующий победитель Лиги чемпионов заявил, что не собирается принимать новую команду прямо сейчас, но в английском клубе могут попробовать переубедить его.

При этом среди возможных кандидатов называется Авраам Грант, который уже работал с командой.