СМИ: Блан и Зидан - кандидаты на пост главного тренера "Челси"

В число кандидатов на пост главного тренера "Челси" входят Лоран Блан и Зинедин Зидан, сообщает британское издание Daily Mail.
Ранее стало известно, что из числа кандидатов, скорее всего, выпал Маурицио Сарри. По данным СМИ, после этого серьезным претендентом на работу в "Челси" стал Блан. При этом клуб также готов провести переговоры с Зиданом после его ухода из "Реала". Действующий победитель Лиги чемпионов заявил, что не собирается принимать новую команду прямо сейчас, но в английском клубе могут попробовать переубедить его.
При этом среди возможных кандидатов называется Авраам Грант, который уже работал с командой.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/