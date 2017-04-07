01:44 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Билич будет уволен из "Вест Хэма", если проиграет "Суонси"

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Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич покинет свой пост в случае поражения от "Суонси" в 32-м туре чемпионата Англии, сообщает Telegraph. Поединок состоится 8 апреля в Лондоне. Команды являются конкурентами в борьбе за выживание. Валлийский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице и отстает от "молотобойцев" на пять очков.

Ранее команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате, а клубному руководству пришлось на официальном сайте опровергать слухи об отсавке хорвата. Возможным сменщиком Билича называют руководителя академии "Вест Хэма" Терри Уэстли.

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