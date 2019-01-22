СМИ: Бенитес покинет "Ньюкасл" в конце сезона, если клуб не усилится в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес может покинуть клуб в конце сезона. Как утверждает The Telegraph, 58-летний специалист заявил, что уйдет в том случае, если ему не купят двух игроков в зимнее трансферное окно.

Бенитес призвал руководство "Ньюкасла" откликнуться на его просьбы об усилении, чтобы обезопасить команду от вылета из премьер-лиги. До конца зимнего трансферного окна осталось 9 дней.

"Ньюкасл" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко после 23 туров.

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