СМИ: Азар отклонил два предложения "Челси" по новому контракту

Полузащитник "Челси" Эден Азар еще не определился, оставаться ли ему в клубе или переходить в "Реал". Как сообщает Sky Sports, бельгиец отклонил два варианта нового контракта, которые ему предлагали лондонцы. Действующее соглашение Азара с "Челси" рассчитано до 2020 года, и клуб хочет его продлить как можно скорее, опасаясь повышения активности "Реала" на рынке.

По данным источника, интерес к Азару также проявляет "ПСЖ", однако сам игрок не хочет рассматривать этот вариант.

Напомним, что 28-летний бельгиец перешел в "Челси" из "Лилля" в 2012 году за 35 миллионов евро.