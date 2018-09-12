СМИ: "Астон Вилла" готова платить Терри 3,5 миллиона евро в год

Защитник Джон Терри в ближайшее время может стать игроком "Астон Виллы", за которую выступал в прошлом сезоне. Как утверждает Daily Star, руководство английского клуба предложило 37-летнему игроку подписать контракт с зарплатой около 3,5 миллионов евро в год.

Ранее агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" заявил, что "Спартак" и Терри договорились о новых условиях соглашения, защитник должен принять окончательное решение о переходе в московский клуб сегодня.

8 сентября появилась информация, что Терри согласовал контракт с красно-белыми контракт на 9 месяцев с зарплатой 1,9 миллионов евро с возможностью продления. Позднее игрок захотел добиться увеличения своего суммарного дохода с 1,9 миллионов евро на 1,3 - 1,4 миллиона.

Вчера стало известно о том, что Терри получил российскую визу. На то, чтобы начать официальное оформление перехода, у "Спартака" есть 2 дня.

Все о трансфере Джона Терри в "Спартак"