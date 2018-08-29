СМИ: "Арсенал" встанет на сторону Эмери в конфликте с Езилом

Руководство "Арсенала" собирается поддержать главного тренера Унаи Эмери в ситуации с полузащитником Месутом Езилом, утверждает Telegraph. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что между новым наставником "канониров" и самым высокооплачиваемым игроком команды возник конфликт – они на повышенных тонах общались на одной из тренировок.

Немецкий хавбек пропустил матч 3-го чемпионата Англии против "Вест Хэма". По официальной версии, участию игрока во встрече помешала травма. При этом сам Эмери заявил, что о конфликте с Езилом не идет речи.

Напомним, Езил выступает за "Арсенал" с лета 2013 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. По условиям соглашения, зарплата полузащитника составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Езил принял участие в двух матчах "Арсенала", в которых команда потерпела два поражения. Без немца в составе "канониры" одержали первую победу в чемпионате Англии. На данный момент они располагаются на 9-м месте.

Эмери возглавил "Арсенал" перед началом сезона-2018/19. На этом посту он сменил Арсена Венгера, проработавшего в клубе 22 года. Срок соглашения испанского специалиста с лондонцами не разглашается. По неофициальной информации, его зарплата составляет 115 тысяч фунтов в неделю.