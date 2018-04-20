СМИ: "Арсенал" провел переговоры с Луисом Энрике

Руководство "Арсенала" провело переговоры с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике, утверждает Independent. Отмечается, что 47-летний испанец имеет хорошие отношения с Раулем Санллехи, который работает в английском клубе спортивным директором. Энрике и Санллехи вместе трудились в "Барселоне".

Сообщается, что Энрике запросил у "Арсенала" зарплату на уровне Арсена Венгера. И это может стать препятствием на пути назначения испанца.

Напомним, что по информации The Mirror, новым главным тренером "Арсенала" может стать бывший игрок команды, ныне возглавляющий "Нью-Йорк Сити", 41-летний Патрик Виейра. Венгер приветствует данную кандидатуру.



Сегодня 68-летний Венгер объявил, что по окончании сезона покинет "Арсенал" спустя 22 года работы. Он возглавил команду в 1996 году. За это время он завоевал 17 трофеев, включая три титула чемпиона Англии, семь Кубков и Суперкубков страны. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

Новый главный тренер "Арсенала" будет назван сегодня? //

Венгер уходит. Уходит Эпоха //

Как менялся Венгер в "Арсенале". Фото



