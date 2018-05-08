СМИ: "Арсенал" назовет имя нового главного тренера до чемпионата мира

"Арсенал" планирует огласить имя нового главного тренера команды до начала чемпионата мира, сообщает ВВС.
По данным издания, у руководителей лондонского клуба нет четкого дедлайна, однако они намерены закрыть этот вопрос до 14 июня, когда в России стартует чемпионат мира.
Напомним, что наиболее вероятными кандидатами на замену Арсену Венгеру, который покинет клуб по окончании сезона, считаются бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике и главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Среди прочих претендентов называются имена экс-полузащитников "канониров" Микеля Артеты и Патрика Виейра.
- Арсен Венгер
- Арсенал Лондон
- Массимилиано Аллегри
- Патрик Виейра
- Луис Энрике
- Микель Артета
- Чемпионат мира 2018